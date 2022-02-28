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Политика

28 избирательных кампаний пройдут в Псковской области в сентябре

1 марта прошло первое заседание контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии Псковской области созыва 2021-2026 годов, сообщает Telegram-канал избиркома.

25 января был утвержден новый состав контрольно-ревизионной службы (КРС) при облизбиркоме, состоящий из 17 человек. Сегодня прошла первая встреча обновленного состава. В рамках повестки заседания обсудили 4 вопроса.

О предстоящих в 2022 году избирательных кампаниях присутствующих проинформировал председатель облизбиркома Игорь Сопов. Он сообщил, что 11 сентября 2022 года на территории региона пройдут 28 избирательных кампаний: выборы пяти глав районов и более 500 муниципальных депутатов.

Заместитель председателя ИКПО, руководитель контрольно-ревизионной службы Сергей Кулаков довел до сведения основные изменения, внесенные в региональное избирательное законодательство и порядок применения законодательных норм.

В связи с началом работы нового состава были распределены обязанности между членами КРС и созданы обновленные составы трех рабочих групп.

В заключение член КРС, начальник отдела контрольно-ревизионной деятельности, взаимодействия с политическими партиями Светлана Баринова проинформировала об основных итогах работы службы при избиркоме в 2021 году.

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