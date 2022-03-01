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Общество

Новый прогноз изменения климата представили эксперты

Оценку воздействия рисков изменения климата на общество, здоровье человека, сельское хозяйство, экосистемы и дикую природу представила в новом докладе Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК), пишет центр «Фобос».

В докладе рабочей группы, опубликованном 28 февраля, рассматриваются конкретные угрозы, включая воздействие, адаптацию и уязвимость. Отмечается, что изменение климата уже оказывает широкомасштабное воздействие. По мнению экспертов, необходимы срочные действия для адаптации к происходящему. Специалисты пришли к выводу, что многие будущие риски, связанные с климатом, являются более серьёзными, чем предыдущие оценки МГЭИК, что повышает актуальность сокращения выбросов парниковых газов, чтобы ограничить будущее потепление до как можно более низкого уровня.

В документе также говорится, что необходимые меры нужно принять в течение следующего десятилетия, в том числе для смягчения последствий. Эксперты считают, что серьёзные риски возникают раньше, то есть при более низком уровне потепления, чем считалось ранее. Существуют значительные региональные различия в воздействии и уязвимости, при этом Африка подвергается особому воздействию.

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