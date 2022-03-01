«Госуслуги» временно недоступны

21:09, 01 марта 2022, ПАИ

Портал «Госуслуги» временно не работает. Российские пользователи сообщили о невозможности доступа на сайт. «Скоро «Госуслуги» вернутся к вам в полном объёме», – отмечается на ресурсе.

При этом на сайте «Объясняем.рф», запущенном Правительством РФ, говорится, что портал госуслуг временно недоступен из других стран из-за угрозы DDoS-атак. «Решение об ограничении входа было принято для обеспечения работы портала и безопасности данных россиян», – уточняется в сообщении.

Технические службы работают над решением этого вопроса, в ближайшее время вход на «Госуслуги» из других стран планируется восстановить.