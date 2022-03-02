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Общество

О погоде летом судили по сегодняшнему дню

2 марта поминали двух святых — праведную старицу Мариамну и великомученика Феодора Тирона, сообщает calend.ru.

Благодаря своему прозвищу святой Феодор на Руси в сознании народа превратился в «тирана», который, по легенде, вовремя одумался и стал защищать людей. Ему молились о том, чтобы нашлись украденные вещи и потерявшиеся люди.

Краденое разыскивали и при помощи особых обрядов. Например, когда хотели узнать имя вора, брали решето и втыкали в него ножницы, а в их кольца вдевали указательные пальцы рук. Эту конструкцию держали на весу, произнося имена подозреваемых. Если решето вдруг поворачивалось – это указывало на вора.

Каким образом праведница Мариамна превратилась в представлении людей в кикимору, и вовсе непонятно. Изображали её в виде старухи маленького роста, считали женой домового или лешего. С другой стороны, именно к святой Мариамне люди обращались с просьбой защитить от проделок кикиморы. Она, по мнению крестьян, больше всего вредила пряхам и ткачихам — путала пряжу и разматывала клубки.

В день Мариамны женщины произносили на вечерней заре заговоры против кикиморы. Для максимального эффекта обряд следовало повторить спустя две недели.

Мариамнин день, заканчивающий период зимних свадебных недель, считался подходящим для гадания. Девицы выходили на улицу и смотрели: если идет женщина, значит та, которая гадает, замуж в этом году выйдет. А вот в небо смотреть было крайне нежелательно: если в этот вечер увидеть падающую звезду — это будет означать тяжелую болезнь или даже смерть.

На Федора и Мариамну подмечали: какова погода в этот день, такова она будет и летом. Яркий месяц вечером обещал хороший урожай вообще, а дождь — обилие хлеба и льна.

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