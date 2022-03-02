27-летний водитель ВАЗ-2110 снёс светофорную опору на Октябрьской площади в Пскове

07:26, 02 марта 2022, ПАИ

Ночью 2 марта на Октябрьской площади в Пскове водитель ВАЗ-2110 врезался в столб со светофором, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Водитель либо на справился с управлением, либо сделал это намеренно. Удар был такой силы, что светофорная опора почти «легла» на землю и больше не функционирует, автомобиль получил серьезные технические повреждения, находившийся за рулём 27-летний молодой человек госпитализирован. На первый взгляд водитель был трезв. После оказания медпомощи водитель пройдёт процедуру освидетельствования.

На месте работали сотрудники АСС, ДПС, Скорой помощи, пожарной службы. К месту ДТП прибыл также начальник отдела ГИБДД по городу Пскову УГИБДД УМВД России по Псковской области Владимир Папорт.