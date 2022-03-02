Водитель, сбивший светофорный столб в Пскове, отказался от освидетельствования

10:01, 02 марта 2022, ПАИ

27-летний водитель автомобиля ВАЗ-21101, сбивший световую опору на улице Советской, 20 в Пскове, отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Как уточнили в ведомстве, водитель не справился с управлением транспортного средства.

В 0:35 2 марта на Октябрьской площади в Пскове водитель ВАЗ-2110 врезался в столб со светофором. Удар был такой силы, что светофорная опора почти «легла» на землю и больше не функционирует, автомобиль получил серьезные технические повреждения, находившийся за рулём 27-летний молодой человек был госпитализирован.