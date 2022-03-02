Водитель, сбивший светофорный столб в Пскове, отказался от освидетельствования
27-летний водитель автомобиля ВАЗ-21101, сбивший световую опору на улице Советской, 20 в Пскове, отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Псковской области.
Как уточнили в ведомстве, водитель не справился с управлением транспортного средства.
В 0:35 2 марта на Октябрьской площади в Пскове водитель ВАЗ-2110 врезался в столб со светофором. Удар был такой силы, что светофорная опора почти «легла» на землю и больше не функционирует, автомобиль получил серьезные технические повреждения, находившийся за рулём 27-летний молодой человек был госпитализирован.
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