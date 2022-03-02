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Общество

Ростуризм рекомендовал отказаться от поездок в страны, которые ввели санкции

Ростуризм рекомендует россиянам отказаться от посещения стран, которые ввели санкции в отношении России, отметила руководитель ведомства Зарина Догузова. Об этом пишет ТАСС.

«В связи со сложившейся ситуацией Ростуризм настоятельно рекомендует всем гражданам России, которые отправляются за рубеж в туристические и деловые поездки, по возможности отказаться от посещения стран, которые ввели санкции и ограничения по отношению к России, так как пребывание в данных странах может нести в себе риски своевременного и безопасного возвращения в Россию», - сказала Догузова.

Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажи туров в страны, которые ввели санкции против России.

«Туроператорам мы рекомендуем приостановить продажи туров в страны, которые ввели санкции по отношению к России, а также в страны Карибского бассейна, путь к которым лежит через закрытое воздушное пространство ЕС и Канады. Туристам, которые забронировали туры в недоступные для путешествий страны, рекомендуется обратиться к туроператору для подбора альтернативного направления», - сказала Догузова.

Для поездок с целью отдыха Ростуризм рекомендует выбирать страны, которые открыты для поездок с туристическими целями и не вводили ограничений против России, - это Турция, Египет, Тунис, ОАЭ, Китай, Индия, Вьетнам и ряд других государств. Ведомство также просит внимательно следить за информацией МИД России, Ростуризма и Росавиации об изменении статуса актуальных туристических направлений.

Несколько из них, включая некоторые страны Латинской Америки, уже недоступны туристам из-за ограничений воздушного пространства Евросоюза и Канады, так как путь к ним связан с повышенными рисками. Это такие страны, как Куба, Доминикана, Мексика, Венесуэла, пояснила Догузова.

По ее словам, туроператорам рекомендуется приостановить продажи туров в страны, которые ввели санкции против России, а также в указанные страны Карибского бассейна. Туристам, которые забронировали туры в недоступные для путешествий страны, рекомендовано обратиться к туроператору для подбора альтернативного направления.

Глава Ростуризма напомнила, что, помимо доступных зарубежных стран, забронировать отдых можно на территории России. Вместе с регионами и туристическим бизнесом ведомство постоянно работает над повышением доступности и качества внутренних направлений.

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