Более 439 млн человек в мире заразились COVID-19

10:26, 02 марта 2022, ПАИ

По состоянию на утро 2 марта в мире зарегистрировано 439 002 515 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 5 984 689 человек. Количество выздоровевших – 371 201 144.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 80 697 924. В этой стране от коронавируса умерло 977 402 человека, выздоровело – 53 730 805.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на шестом месте. Здесь коронавирусом заболело 16 495 369 человек, 13 748 465 пациентов выздоровело, 352 446 – умерло.