6,5 тысяч новых случаев коронавируса выявили в Псковской области за неделю

10:32, 02 марта 2022, ПАИ

В Псковской области за неделю с 21 по 27 февраля коронавирусом заболели 6 525 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 3,6% или на 240 случаев. По клинической форме среди них ОРВИ – 6 344 случая, в форме внебольничной пневмонии – 166 случаев. Выявлено также 15 случаев бессимптомного течения инфекции.

Наибольшая заболеваемость отмечается в возрастной группе от 30 до 49 лет – 32,7% от общего числа случаев за неделю. В Пскове за неделю коронавирусом заболели 2 234 человека.