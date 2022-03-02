Более 97 тысяч человек заболели коронавирусом в России за сутки

11:38, 02 марта 2022, ПАИ

За последние сутки в России выявлено 97 455 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

1 марта в стране зафиксировано 784 летальных исхода от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 183 530 человек.

Всего по состоянию на 2 марта в России выявлено 16 592 824 случая заболевания коронавирусом, 13 931 995 пациентов выздоровело, 353 230 – умерло.