Жителя Новосокольников за уклонение от обязательных работ арестовали на семь суток

11:48, 02 марта 2022, ПАИ

За уклонение от отбытия наказания в виде обязательных работ жителю Новосокольников было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

В ОСП Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов на исполнении находится 26 исполнительных производств в отношении гражданина, который вовремя не оплатил административные штрафы и причинённый материальный ущерб.

Должник был доставлен приводом в ОСП Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов. В отношении него было составлено 8 административных протоколов по части 4 статьи 20.25 КоАП РФ за уклонение от отбывания наказания в виде обязательных работ. После этого должнику всё равно придётся отбыть своё наказание в виде обязательных работ.