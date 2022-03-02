В Палкино автомобиль укатился от магазина к ресторану
В Палкино автомобиль укатился от магазина в центре поселка. Как сообщают с места происшествия, машина проехала самостоятельно 80 метров и угодила в кювет у ресторана. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в газете «Льновод».
На момент произошедшего в автомобиле никто не находился, пострадавших нет. Транспортное средство не получило видимых повреждений.
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