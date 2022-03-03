«Фильм, фильм, фильм»: псковские випы рассказали о любимом кино

11:40, 03 марта 2022, ПАИ

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации рассказали корреспондентам о любимых фильмах, жанрах и героях.

Глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев:

У меня мало времени, чтобы смотреть телевизор, но когда удаётся, пересматриваю старые советские фильмы и осмысливаю уже по-новому. Я воспитан в советские времена, поэтому мне эти картины близки. Люблю военную, историческую тематику – про Павку Корчагина, Великую Отечественную войну, про партизанское движение, про эпоху Петра I, Екатерины II, дворцовые перевороты.

Современные фильмы на эти темы я как-то не очень воспринимаю. Артисты играют уже не так, прежние мне нравятся гораздо больше.

Ещё «Любовь и голуби» с удовольствием смотрю и пересматриваю, фильмы с Леоновым, Никулиным. В общем я больше по советскому кинематографу.

Главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко:

У каждого из нас есть то, что может отвлечь от повседневности. Вот у меня такое с советскими сказками, в частности. Я их большой любитель. Номер один в рейтинге – «Ночь перед Рождеством» и «Морозко». Когда мне совсем плохо, я включаю эту сказку и попадаю в детство, к родителям, к бабушке, к воспоминаниям…

Ещё одна любимая стезя – исторические сериалы. Совсем недавно нарвалась на очередной - про Николая II.

В кинотеатре была недавно, так как дети маленькие и на все мультфильмы мы ходим в обязательном порядке. Бывает, есть возможность вырваться и для чего-то более высокого.

Главврач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая:

В плане кино я всеядна. Мне интересно интересное кино. Но многое зависит от настроения и свободного времени. Что-то лёгкое можно смотреть параллельно с какой-то работой, которую приходится брать с собой в качестве «домашнего задания». Я люблю сочетать изучение документов и просмотр фильма фоном.

Нравятся наши советские комедии – то, на чём мы выросли. Сейчас, несмотря на то что киноиндустрия развивается активно, недостаточно хороших, добрых детских фильмов, которые были раньше. Люблю пересматривать старые детские картины, получая таким образом порцию добра и справедливости. Ещё нравятся мультфильмы. Знаю, что дети любят диснеевские, но наши - высший пилотаж и никакой «Дисней» здесь нам не конкурент.

Люблю ходить в кинотеатр, это помогает абстрагироваться. Несмотря на абсолютную занятость 24/7 должно быть хоть какое-то время, когда голова немного отключается. Из последнего смотрела фильм «Чемпион мира» и в какой-то момент поймала себя на мысли, что забылась, отвлекалась от работы… Впрочем, телефон всегда в руке.

Первый замглавы администрации Пскова Ирина Иванова:

Свободного времени от работы и воспитания маленького ребёнка остаётся совсем мало. Да и последнее время я в основном мультфильмы смотрю, а если выдаётся минутка и я остаюсь одна, смотрю детективы. Полнометражные. Сериалы – точно нет, потому что времени прямо совсем не остаётся. Сериалы не смотрела уже очень давно. Один из самых любимых – новый «Шерлок Холмс» с Бенедиктом Камбербэтчем и второй – с Дауни-младшим. Больше люблю зарубежные фильмы, хотя в последнее время российское кино всё-таки очень сильно подтянулось.

Заместитель главврача Псковской областной инфекционной больницы Самир Аль-Араби:

Предпочитаю спортивные драмы либо те, где происходит какое-то преодоление. Герои таких картин меня заряжают. Понимаешь, что у тебя не так всё и плохо, когда смотришь, через что люди проходят. Фантастику и фэнтези не люблю. Не моё.

Из последнего – мини-сериал в трёх сериях «Шугалей». Это про нашего социолога, поехавшего в Сирию. Потом посмотрел и интервью с человеком, по чьей истории снят фильм. Это люди с большой буквы, ими можно только восхищаться и позавидовать, что люди, пройдя через многое, остаются людьми.

Мой любимый фильм спортивный – «Нокдаун» про Джо Брэддока, чемпиона мира в 1935 году. В фильме показывают его взлёт, падение и новый взлёт. Он прошёл Вторую мировую, но и после этого остался человеком.

Последний раз я был в кино не так давно, но, честно говоря, я был настолько уставшим, что даже не вспомню название пустой комедии, которую тогда смотрел. Пошёл, чтобы просто отключиться, посмеяться и всё.