В Великих Луках решается вопрос о возобновлении работы маршрута №7
В Великих Луках могут возобновить работу маршрута №7«Райбольница - улица Дружбы - Мебельный комбинат», который прекратил действовать с 1 марта, пишет газета «Великолукская правда. Новости».
Это произошло из-за несостоявшегося аукциона на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам. При этом для многих великолучан этот маршрут является важным.
Администрация города продолжает переговоры с комитетом по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области с целью решения данной проблемы.
В настоящее время прорабатывается вопрос поиска потенциального перевозчика для заключения прямого договора для выполнения перевозки пассажиров по маршруту №7 с последующим проведением аукционных процедур в соответствии с действующим законодательством.
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