Паралимпийцев из России и Белоруссии допустили до Игр в Пекине

16:14, 02 марта 2022, ПАИ

Паралимпийцев из России и Белоруссии допустили до зимних Игр в Пекине, которые пройдут с 4 по 13 марта, сообщает Esquire со ссылкой на сайт международного паралимпийского комитета.

Издание отметило, что спортсмены будут выступать под Паралимпийским флагом и не будут включены в медальный зачет.

Согласно заявлению комитета, МПК проведет Генеральную ассамблею в 2022 году, где пройдет голосование за то, следует ли сделать соблюдение олимпийского перемирия обязательным для членства и стоит ли приостановить членство комитетов России и Белоруссии.