Паралимпийцев из России и Белоруссии допустили до Игр в Пекине
Паралимпийцев из России и Белоруссии допустили до зимних Игр в Пекине, которые пройдут с 4 по 13 марта, сообщает Esquire со ссылкой на сайт международного паралимпийского комитета.
Издание отметило, что спортсмены будут выступать под Паралимпийским флагом и не будут включены в медальный зачет.
Согласно заявлению комитета, МПК проведет Генеральную ассамблею в 2022 году, где пройдет голосование за то, следует ли сделать соблюдение олимпийского перемирия обязательным для членства и стоит ли приостановить членство комитетов России и Белоруссии.
Празднуете ли вы Масленицу?
Михаил Ведерников поблагодарил представителей областной судебной системы за работу на благо жителей региона
По решению Михаила Ведерникова зарплаты специалистов отделения сопровождаемого проживания будут увеличены
Председатель областного Собрания Александр Котов существенно укрепил свои позиции в медиарейтинге