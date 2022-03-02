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Общество

Паралимпийцев из России и Белоруссии допустили до Игр в Пекине

Фото: Getty Images

Паралимпийцев из России и Белоруссии допустили до зимних Игр в Пекине, которые пройдут с 4 по 13 марта, сообщает Esquire со ссылкой на сайт международного паралимпийского комитета.

Издание отметило, что спортсмены будут выступать под Паралимпийским флагом и не будут включены в медальный зачет.

Согласно заявлению комитета, МПК проведет Генеральную ассамблею в 2022 году, где пройдет голосование за то, следует ли сделать соблюдение олимпийского перемирия обязательным для членства и стоит ли приостановить членство комитетов России и Белоруссии.

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