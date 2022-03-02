Наталья Скачкова возглавит управление общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области

23:06, 02 марта 2022, ПАИ

Наталья Скачкова будет назначена и. о. руководителя управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области. Об этом 2 марта сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Наталья Скачкова родилась в 1985 году в посёлке Красногородск Псковской области. Закончила НОУ ВПО «Академия права и управления» (квалификация «юрист»). С августа 2006 году работала в различных должностях в УГИБДД, УМВД России по Псковской области. С июня 2021 года работает в управлении общественных проектов и молодёжной политики администрации области.

Напомним, ранее возглавлявшая управление Наталья Плявинская назначена руководителем Фонда инвестиционного развития Псковской области.