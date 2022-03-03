Всемирный день дикой природы отмечается 3 марта

07:00, 03 марта 2022, ПАИ

3 марта отмечается Всемирный день дикой природы, пишет calend.ru. Праздник провозгласила 20 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея ООН с целью повысить уровень осведомленности людей в вопросах дикой фауны и флоры.

В том же году отмечалось 40 лет со дня принятия конвенции «О международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения», подписанной 3 марта 1973 года.

Сейчас под защитой находятся примерно 5,9 тысячи видов животных и 32,8 тысячи видов растений. Они перечислены в трех приложениях конвенции и сгруппированы по степени угрозы их исчезновения. Организаторы праздника отмечают, что сейчас четверти видов животных угрожает вымирание.