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Общество

Всемирный день дикой природы отмечается 3 марта

3 марта отмечается Всемирный день дикой природы, пишет calend.ru. Праздник провозгласила 20 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея ООН с целью повысить уровень осведомленности людей в вопросах дикой фауны и флоры.

В том же году отмечалось 40 лет со дня принятия конвенции «О международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения», подписанной 3 марта 1973 года.

Сейчас под защитой находятся примерно 5,9 тысячи видов животных и 32,8 тысячи видов растений. Они перечислены в трех приложениях конвенции и сгруппированы по степени угрозы их исчезновения. Организаторы праздника отмечают, что сейчас четверти видов животных угрожает вымирание.

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