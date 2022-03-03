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Общество

Доклинические испытания лекарства от COVID-19 завершаются в России

В России ученые подошли к завершению доклинических испытаний препарата на основе молекулы, которая блокирует проникновение коронавируса в клетку и может быть эффективна против любых штаммов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на ФИЦ биотехнологии РАН.

На данный момент выбрана оптимальная лекарственная форма препарата — это спрей. «Показано, что обработка слизистых верхних дыхательных путей как минимум на несколько часов предотвращает заражение, а его внутрибрюшинное использование на модели животных обеспечивает мощный лечебный эффект», — рассказал доктор фармацевтических наук, заведующий лабораторией биомедицинской химии ФИЦ биотехнологии РАН Вадим Макаров.

Разработчики заявили, что все доклинические испытания нового лекарства завершатся уже этой весной.

Молекула, которая легла в основу будущего препарата, получила название PDSTP. Она обладает принципиально новым механизмом действия. PDSTP взаимодействует с клеткой хозяина, а не с вирусом, и блокирует связывание вируса и клетки. В этих условиях патоген не может размножаться и погибает.

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