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Общество

Авиабилеты за границу подорожали на 17-19%

Цены на авиабилеты за границу с датой вылета на ближайшие дни выросли на 17–19% по сравнению с предыдущей неделей, пишет газета «Известия». Расчеты произведены на основе курса взаиморасчетов Международной ассоциации воздушного транспорта.

Стоимость перелетов между странами номинируется в валюте. Курс IATA основывается на официальном курсе ЦБ. Подорожание подтвердили в сервисах для путешественников.

Цены на билеты подскочили уже к вечеру 1 марта. В некоторых случаях повышение оказалось более заметным. Так, билет в Стамбул из Москвы с вылетом в начале марта утром продавался за 15 тысяч рублей, а к концу дня цена выросла до 55–75 тыс. в один конец на человека.

«В начале марта цены обычно всегда высокие, так как люди активно покупали билеты с вылетами на праздничные даты 8 Марта. Кроме того, цены стали выше из-за приближения дня вылета (авиакомпании используют повышающие коэффициенты). Но сейчас цены выросли еще из-за роста курса», — пояснила представитель туроператора «Интурист» Дарья Домостроева.

Пресс-секретарь Smartavia не исключила скорого изменения тарифов перевозчиков на рейсах по России. «Мы видим рост цен на авиакеросин и наземные услуги в аэропортах присутствия. Поэтому не исключаем пересмотра тарифов на внутренних и международных рейсах авиакомпании», — заявил представитель перевозчика Виктор Аношкин.

По данным Aviasales, средняя цена на билет на рейсы из Москвы в Баку всех авиакомпаний в одну сторону вылетом до 5 марта составила 50 тыс. рублей (от 28 тыс. рублей до 86 тыс. рублей у различных авиакомпаний), в Ереван — 50,6 тыс., в Алжир — 33 тыс., в Нур-Султан — 23 тыс., в Абу-Даби — 64 тыс., в Каир — 68 тыс. рублей, в Доху — 178 тыс., в Белград — 73,6 тыс.

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