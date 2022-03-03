Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Принять участие в конкурсе «История местного самоуправления моего края» приглашают молодых псковичей

Молодых псковичей приглашают принять участие в VI Всероссийском конкурсе «История местного самоуправления моего края», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Пскова.

Конкурс направлен на выявление, сопровождение и поддержку талантливых молодых граждан, активно участвующих в изучении и сохранении истории, развитии и  осуществлении местного самоуправления родного края. Целью конкурса является формирование у молодежи социально-значимых ценностей, взглядов и убеждений, уважения к историко-культурному наследию своей страны, своего края, села, города.

Состязание проходит в два этапа. Первый этап – региональный (заочный) с 15 декабря 2021 года по 31 мая 2022 года, второй – федеральный (очный) с 21 по 22 июля 2022 года в Москве.

Принять участие в конкурсе могут молодые люди в двух возрастных категориях – от 12 до 17 лет и от 18 до 25 лет.

Участники затрагивают важные этапы развития своего региона и рассказывают об истории  и культуре местного самоуправления своего края с учетом национальных и исторических особенностей развития, обращаются к истокам развития своих городов и сел, заглядывают в прошлое социального, экономического и политического устройства своей малой родины.

Профессиональное жюри определит победителей конкурса, которые будут награждены путевками в федеральный образовательный центр «Артек». Участники старшей возрастной категории от 18 до 25 лет будут рекомендованы к прохождению стажировки в государственных и муниципальных органах власти субъектов Российской Федерации.

Среди организаторов конкурса – комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, Общественная палата Российской Федерации, Институт российской истории Российской академии наук, Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления, Государственный университет управления, Институт развития местных сообществ, Российский государственный социальный университет.

Зарегистрироваться, ознакомиться с положением и номинациями конкурса можно на сайте.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Празднуете ли вы Масленицу?
Проголосовать >>>

03 марта 2022

«Мы срываемся в пропасть»: Псковский приют для животных просит о помощи
03 марта 2022

Более 440 млн человек в мире заразились COVID-19
03 марта 2022

Котам и кошкам из России запретили участвовать в международных выставках
03 марта 2022

Первый в 2022 году урожай огурцов собрали в агрофирме «Победа»
03 марта 2022

QR-коды отменяют в Москве с 3 марта
03 марта 2022

Spotify закрывает офис в России
03 марта 2022

Псковичам рассказали, сколько блинов можно съесть без вреда для организма
03 марта 2022

Минобороны объяснило значение символов на российской технике на Украине

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...