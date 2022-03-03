Принять участие в конкурсе «История местного самоуправления моего края» приглашают молодых псковичей

10:17, 03 марта 2022, ПАИ

Молодых псковичей приглашают принять участие в VI Всероссийском конкурсе «История местного самоуправления моего края», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Пскова.

Конкурс направлен на выявление, сопровождение и поддержку талантливых молодых граждан, активно участвующих в изучении и сохранении истории, развитии и осуществлении местного самоуправления родного края. Целью конкурса является формирование у молодежи социально-значимых ценностей, взглядов и убеждений, уважения к историко-культурному наследию своей страны, своего края, села, города.



Состязание проходит в два этапа. Первый этап – региональный (заочный) с 15 декабря 2021 года по 31 мая 2022 года, второй – федеральный (очный) с 21 по 22 июля 2022 года в Москве.



Принять участие в конкурсе могут молодые люди в двух возрастных категориях – от 12 до 17 лет и от 18 до 25 лет.



Участники затрагивают важные этапы развития своего региона и рассказывают об истории и культуре местного самоуправления своего края с учетом национальных и исторических особенностей развития, обращаются к истокам развития своих городов и сел, заглядывают в прошлое социального, экономического и политического устройства своей малой родины.



Профессиональное жюри определит победителей конкурса, которые будут награждены путевками в федеральный образовательный центр «Артек». Участники старшей возрастной категории от 18 до 25 лет будут рекомендованы к прохождению стажировки в государственных и муниципальных органах власти субъектов Российской Федерации.



Среди организаторов конкурса – комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, Общественная палата Российской Федерации, Институт российской истории Российской академии наук, Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления, Государственный университет управления, Институт развития местных сообществ, Российский государственный социальный университет.



Зарегистрироваться, ознакомиться с положением и номинациями конкурса можно на сайте.