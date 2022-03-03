Более 440 млн человек в мире заразились COVID-19

10:28, 03 марта 2022, ПАИ

По состоянию на утро 3 марта в мире зарегистрировано 440 661 219 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 5 993 167 человек. Количество выздоровевших – 373 162 657.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 80 770 604. В этой стране от коронавируса умерло 979 725 человек, выздоровело – 53 945 789.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на шестом месте. Здесь коронавирусом заболели 16 592 824 человека, 13 931 995 пациентов выздоровело, 353 230 – умерло.