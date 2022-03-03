Куда пойти на выходных: афиша Псковского театра драмы 4 – 8 марта

12:13, 03 марта 2022, ПАИ

Псковский театр драмы подготовил расширенную программу на выходные дни. Зрителей приглашают на музыкальные спектакли, яркие комедии, выступление народного артиста России Игоря Волкова и премьеру спектакля «Бовари».

4 марта. Комедия «Очень громкая премьера»

5 марта. «Пленные духи», почти анекдот

В пятницу и субботу театр приглашает зрителей отвлечься от новостей и настроиться на первые весенние выходные, посмотрев оглушительную и яркую «Очень громкую премьеру», интеллектуальный и изящный анекдот «Пленные духи».

6 марта. Беби-спектакль «Год Жирафа»

На этом спектакле вместе с любознательным Жирафом малыши отправляются в путешествие по временам года, открывая необычные свойства привычных вещей. Спектакль будет интересен детям от 2 до 6 лет, а также их родителям. Напоминаем, что и ребенок, и родитель должны иметь свой билет.

6 и 7 марта. Легендарный спектакль народного артиста России Игоря Волкова «Веселенькое кладбище»

6 и 7 марта у псковичей появится возможность побывать на спектакле одного из лучших артистов страны, ведущего актера Александринского театра, народного артиста России Игоря Волкова. Легендарный моноспектакль Игоря Волкова «Веселенькое кладбище» по мотивам произведений Чехова и других классиков, сыгранный им более 500 раз не только в российских городах, но и в Риге, Бонне, во Франкфурте-на-Майне, будет представлен в Пскове.

6 и 7 марта. Спектакль-кабаре «Постой, паровоз!»

Спектакль-кабаре «Постой, паровоз!» – это не просто спектакль-концерт, это разговор об истории нашей страны, о ее радостных и горьких страницах, о сломанных судьбах и несломленных людях. Музыкальный спектакль проходит в формате вечера арестантской песни. В сет-лист спектакля-кабаре вошли два десятка песен, считающихся классикой тюремного романса ХХ века, и стихи. Лучшие образцы «русского шансона» исполняются в необычных аранжировках. Великолепная джазовая вокалистка солирует под фортепиано, гитару и перкуссию, в некоторые песни неожиданно вплетаются классические или популярные эстрадные мелодии, всем известная «блатная песня» звучит утонченно и еще более проникновенно.

8 марта. «Бовари» (премьера)

8, 11 и 27 марта в Псковском театре драмы состоится премьера спектакля «Бовари» по роману французского писателя Гюстава Флобера. Свою сценическую интерпретацию мировой классики представит режиссер Дмитрий Акриш (Москва), известный своими спектаклями в России, Великобритании, Румынии и т. д.

Эмма Бовари, жена провинциального врача, не обнаружив в браке счастья, отдается страстным внебрачным связям. В попытке стать счастливее Эмма губит и себя, и своих близких.

Билеты на спектакли можно приобрести в кассе или на официальном сайте театра.