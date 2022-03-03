Более 93 тысяч человек заболели коронавирусом в России за сутки

14:05, 03 марта 2022, ПАИ

За последние сутки в России выявлено 93 026 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

2 марта в стране зафиксирован 781 летальный исход от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 170 689 человек.

Всего по состоянию на 3 марта в России выявлено 16 685 850 случаев заболевания коронавирусом, 14 102 684 пациента выздоровели, 354 011 – умерло.