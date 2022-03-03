Volkswagen остановил производство и поставки машин в Россию

14:12, 03 марта 2022, ПАИ

Компания Volkswagen приняла решение остановить производство автомобилей в России и поставки машин в страну, сообщает агентство РИА Новости. В VW также заявили, что сотрудники компании в РФ будут получать пособие по неполной занятости.

Завод Volkswagen Group Rus расположен в Калуге. На предприятии производятся модели VW Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid и бензиновые двигатели объемом 1,6 литра. Производственная мощность — 225 тыс. автомобилей и 150 тыс. двигателей в год. На заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде по полному циклу выпускаются Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq, Karoq и Octavia.

Ранее на этой неделе СМИ сообщали, что концерн Volkswagen остановит производство на заводах в Германии из-за сложностей с доставкой необходимых комплектующих от украинских поставщиков.