Ещё 849 человек заразились COVID-19 в Псковской области

14:50, 03 марта 2022, ПАИ

99 179 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 849 человек, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Выздоровело 81 265 пациентов (за сутки – 1098), умерло 1 592 инфицированных COVID-19 человека.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.