Преподаватели ПсковГУ представили пособие по истории для студентов неисторических направлений подготовки

14:57, 03 марта 2022, ПАИ

Доценты кафедры отечественной истории ПсковГУ Екатерина Гончарова и Марина Дроздова стали авторами учебно-методического пособия «История (история России, всеобщая история)», предназначенного для студентов неисторических направлений подготовки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Пособие подготовлено в конце 2021 года и сегодня стало доступно для ознакомления широкому кругу читателей.

«Материал описывает историю Российского государства от самых истоков – призвания варягов на Русь в 862 году – до наших дней. События, явления и процессы, происходившие в нашей стране, осмысляются авторами в контексте всеобщей истории и формируют комплексное представление о культурно-историческом своеобразии России и условиях международного взаимодействия», – отметили в пресс-службе.