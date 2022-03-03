Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Аську» называют одной из альтернатив Facebook

Эксперты назвали «Аську» среди альтернатив социальной сети Facebook, сообщают «Известия». 

Самой очевидной заменой социальной сети Facebook руководитель центра поддержки студентов в Сколковском институте науки и технологий Борис Тригуб считает Telegram. Кроме того, в России существуют и собственные соцсети: «ВКонтакте» и «Одноклассники», которые пользуются в России даже большей популярностью.

Также эксперты упоминают сервис ICQ. При этом они отмечают, что у данной площадки аудитория в последние годы стремительно уменьшается.

«Существуют десятки, если не сотни менее известных проектов, создаваемых как отдельными группами энтузиастов (RuGram), так и крупными холдингами («Яндекс.Мессенджер»). В принципе, современные технологии позволяют разработать такой сервис чуть ли не в одиночку. Гораздо более сложной является задача масштабирования проекта, особенно с точки зрения эффективного предоставления ресурсов», — отметил Борис Тригуб.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Празднуете ли вы Масленицу?
Проголосовать >>>

03 марта 2022

До +3 градусов ожидается в Псковской области 4 марта
03 марта 2022

Студенты ПсковГУ представят вуз на конкурсе в Белоруссии
03 марта 2022

1592 человека умерли от коронавируса в Псковской области с начала пандемии
03 марта 2022

«Аську» называют одной из альтернатив Facebook
03 марта 2022

Панорамные окна с видом на Кремль появятся в бывшем кинотеатре «Октябрь» в Пскове
03 марта 2022

Ещё 849 человек заразились COVID-19 в Псковской области
03 марта 2022

Администрация Пскова приняла участие в сборе гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
03 марта 2022

Как добраться из России в Европу на самолёте

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...