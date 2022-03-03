«Аську» называют одной из альтернатив Facebook

15:24, 03 марта 2022, ПАИ

Эксперты назвали «Аську» среди альтернатив социальной сети Facebook, сообщают «Известия».

Самой очевидной заменой социальной сети Facebook руководитель центра поддержки студентов в Сколковском институте науки и технологий Борис Тригуб считает Telegram. Кроме того, в России существуют и собственные соцсети: «ВКонтакте» и «Одноклассники», которые пользуются в России даже большей популярностью.

Также эксперты упоминают сервис ICQ. При этом они отмечают, что у данной площадки аудитория в последние годы стремительно уменьшается.

«Существуют десятки, если не сотни менее известных проектов, создаваемых как отдельными группами энтузиастов (RuGram), так и крупными холдингами («Яндекс.Мессенджер»). В принципе, современные технологии позволяют разработать такой сервис чуть ли не в одиночку. Гораздо более сложной является задача масштабирования проекта, особенно с точки зрения эффективного предоставления ресурсов», — отметил Борис Тригуб.