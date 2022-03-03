В России провели более 277,5 млн исследований на COVID-19

21:23, 03 марта 2022, ПАИ

По состоянию на 3 марта в России проведено более 277,5 млн лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

На сегодняшний день тестирование доступно в 1 258 лабораториях, из них 112 – Роспотребнадзора, 849 – при государственных медицинских организациях и 297 – частной формы собственности.

В Российской Федерации обеспечена возможность значительного охвата населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию, уточнили в ведомстве. Сегодня любая лаборатория, включая частные негосударственные лаборатории, вправе организовать тестирование на коронавирусную инфекцию. Процедура организации таких исследований максимально проста и заключается в подаче лабораторией уведомления на интернет-странице Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Единственное требование – обязательная передача информации в Роспотребнадзор в случае выявления нового коронавируса.