В России провели более 277,5 млн исследований на COVID-19
По состоянию на 3 марта в России проведено более 277,5 млн лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
На сегодняшний день тестирование доступно в 1 258 лабораториях, из них 112 – Роспотребнадзора, 849 – при государственных медицинских организациях и 297 – частной формы собственности.
В Российской Федерации обеспечена возможность значительного охвата населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию, уточнили в ведомстве. Сегодня любая лаборатория, включая частные негосударственные лаборатории, вправе организовать тестирование на коронавирусную инфекцию. Процедура организации таких исследований максимально проста и заключается в подаче лабораторией уведомления на интернет-странице Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Единственное требование – обязательная передача информации в Роспотребнадзор в случае выявления нового коронавируса.
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