6 марта «Шанс» приглашает псковичей на экскурсию по территории строящегося приюта для животных

22:50, 03 марта 2022, ПАИ

6 марта в 12:00 псковская зоозащитная организация «Шанс» приглашает всех желающих на экскурсию по территории строящегося приюта для животных. Об этом сообщается на странице организации «ВКонтакте».

Собравшимся расскажут и покажут то, что уже сделано, а также угостят блинами и чаем. «Все вместе проводим зиму и встретим весну!» – отметили волонтёры.

Адрес: Псков, улица Новаторов, 8в.