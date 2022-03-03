6 марта «Шанс» приглашает псковичей на экскурсию по территории строящегося приюта для животных
6 марта в 12:00 псковская зоозащитная организация «Шанс» приглашает всех желающих на экскурсию по территории строящегося приюта для животных. Об этом сообщается на странице организации «ВКонтакте».
Собравшимся расскажут и покажут то, что уже сделано, а также угостят блинами и чаем. «Все вместе проводим зиму и встретим весну!» – отметили волонтёры.
Адрес: Псков, улица Новаторов, 8в.
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