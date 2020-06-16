Новый современный приют для бездомных собак появится в Пскове

18:28, 16 июня 2020, ПАИ

Зоозащитная организация «Шанс» выиграла президентский грант на строительство нового приюта в Пскове – 4 миллиона рублей, еще 867 тысяч остаются на софинансировании. На участке в 2,6 гектара построят вольеры для 140 собак. О масштабном проекте Псковскому агентству информации рассказала руководитель некоммерческой организации «Шанс» Мария Величко.

Сотрудники «Шанса» шли к осуществлению этого проекта шесть лет. В 2014 году организация обратилась в городским власятм с предложением внести изменения в правила землепользования застройки города Пскова: формально в городе вообще не предусматривался такой вид использования земли, как строительство приюта для бездомных животных. Предложение зоозащитников было поддержано, в аренду организации передали подходящий участок площадью 2,6 гектара. И теперь псковская НКО нашла поддержку в Фонде президентских грантов.

«Эйфории нет. Есть ощущение, что впереди очень долгая, напряженная работа. Наконец-то мы сдвинулись с мертвой точки. Теперь мы будем дальше развиваться, и надеемся, что нам станет легче», - поделилась Мария Величко.

Уже в августе этого года на участке установят вагончик и начнут монтировать ограждение. Проект настолько масштабный, что его реализация рассчитана на полтора года. Сейчас участок неподалеку от навесного моста в Любятово (улица Новаторов, 3а) абсолютно пустой. В планах – поставить ограждение и построить 70 вольеров, в которых будут жить по две собаки. Также в приюте сделают разделение на обычную и карантинную зоны. До этого необходимо провести на участок электричество (к столбу свет уже подвели) и выбурить скважину.

Размер президентского гранта для псковской организации составил чуть более четырех миллионов рублей, этих средств достаточно на исполнение первоначального замысла – освоение участка, установку вольеров и ограждения. «Если получится, мы хотим построить там еще несколько зданий хозяйственного блока, ветеринарный блок и помещения для кошек. Планов громадье, работы много. Планы, как всегда, амбициозные. Будем надеяться, что получится так, как задумали», - отметила руководитель «Шанса».

Немалая часть проекта отведена на софинансирование – 867 тысяч рублей. Зоозащитники надеятся на средства местных грантов и благотворителей. «По этому поводу мы тоже переживаем, как у нас все это получится», - добавила Мария Величко.

Благодаря новому приюту на прежней территории «Шанса» освободится пункт передержки. Своих «постояльцев» зоозащитная организация отправит на новое место, а пункт передержки будет использоваться для приемки других собак. На прежнем месте зоозащитники «расширились, как могли», но места все равно не хватает. «К нам поступает очень много обращений. И, к сожалению, не всегда получается помочь животному, его забрать. Приходится отказывать. А это всегда очень неприятно и тем, кто просит о помощи, и нам тоже», - отметила Мария Величко.

«Этот год обещает быть переломным в судьбе нашей организации. Будет непросто (к этому мы готовы, хоть и волнуемся, мягко говоря), но очень интересно. А главное - мы приблизимся к исполнению нашей мечты», - отмечают сотрудники «Шанса».