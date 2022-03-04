Более 442 млн человек в мире заразились COVID-19

10:04, 04 марта 2022, ПАИ

По состоянию на утро 4 марта в мире зарегистрировано 442 421 880 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 6 001 895 человек. Количество выздоровевших – 375 277 920.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 80 843 570. В этой стране от коронавируса умерло 981 729 человек, выздоровело – 54 136 964.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на шестом месте. Здесь коронавирусом заболело 16 685 850 человек, 14 102 684 пациента выздоровели, 354 011 – умерло.