В Пскове нет ажиотажного спроса на бытовую технику

10:12, 04 марта 2022, ПАИ

Ажиотажного спроса на бытовую технику в Пскове не наблюдается. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» рассказали в магазине бытовой техники «Эльдорадо».

Цена товаров в среднем увеличилась на 10%. В настоящее время сотрудники магазина меняют ценники, поскольку подорожал весь ассортимент товаров.

«Цены повысились на всё. Можно сказать, что каждый производитель поднял стоимость где-то на 10 процентов», - рассказал сотрудник, отметив, что больше всего цена подросла на телевизоры.

По его словам, ажиотажа среди посетителей нет, люди, как и прежде, покупают технику. Чаще всего за техникой приходят мужчины. Сотрудники объясняют это тем, что скоро 8 Марта.