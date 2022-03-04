Почти 90 тысяч человек заболели коронавирусом в России за сутки

11:16, 04 марта 2022, ПАИ

За последние сутки в России выявлено 89 174 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

3 марта в стране зафиксировано 776 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 160 507 человек.

Всего по состоянию на 4 марта в России выявлено 16 775 024 случая заболевания коронавирусом, 14 263 191 пациент выздоровел, 354 787 – умерло.