«Оставил и бросил — разные вещи»: псковичи жалуются на нерадивых самокатчиков

17:30, 05 августа 2022, ПАИ

Электросамокаты, гироскутеры, моноколёса... в то время как для некоторых псковичей названия большинства средства индивидуальной мобильности остаются чем-то больше похожим на ругательство, СИМ начинают всё чаще и чаще появляться на улицах города. Чуть больше года назад в Пскове появилась первая кикшеринговая компания. Пару месяцев назад — вторая. И как раз с её появлением начали возникать проблемы.

Одной из главных отличительных черт второй компании по шерингу стали более мягкие правила парковки. Ранее арендованные самокаты можно было припарковать только в специально отведённом для этого месте. А сейчас пользователи нового сервиса могут припарковать «железного коня» в любой зоне, отмеченной на карте синим цветом, а это большинство тротуаров, расположенных вдоль самых оживлённых улиц города.

Вероятно, предприниматели надеялись на личную ответственность псковичей, однако... не совсем прокатило. Самокаты теперь можно обнаружить в самых неожиданных местах: лежащими на газонах, в кустах, на велосипедных дорожках и узких тротуарах. Больше всего от этого страдают маломобильные граждане. Мамы с колясками объезжают разложенные на тротуаре самокаты без особого восторга. Да и многие другие передвигающиеся на самокатах и велосипедах псковичи относятся к брошенным самокатам негативно.

Само собой, до появления сервиса подобные ситуации тоже были. Но в то время как раньше они были, скорее, исключением, для нового сервиса аренды они, кажется, становятся правилом. (Справедливости ради отметим, что первая компания не без изъянов, но у них проблемы другого рода.)

Как ответил нам представитель компании, их сотрудники регулярно убирают самокаты с улиц города. Однако, как показывает практика, убирают не очень быстро. Псковичи, которым уже надоело перешагивать через самокаты и вытаскивать их из кустов, начинают поднимать проблемную тему в соцсетях.

«Зря вообще этот прокат самокатов придумали. На них покатались, а потом они валяются по всему городу», — пишут псковичи. Другие отмечают, что люди их оставляют там, где им удобно, и подчёркивают, что в других городах подобные ситуации складываются уже давно. Им в ответ возражают, что оставил и бросил — это несколько разные вещи, и отмечают, что нужно относиться к технике аккуратнее, а не кидать её посередине дороги или в канаву.

Многие комментаторы сходятся во мнении, что вины сервиса в сложившейся ситуации нет. Предприниматели хотели как лучше (но, как говорится, вышло как всегда).

По их мнению, виноваты те, у кого не хватает сознательности для того, чтобы оставить арендованную технику в таком месте, где она не мешала бы другим. «Людям — удобства, а они в ответ — го***», — сетуют в комментариях.

Стоит отметить, что при регистрации в мобильном приложении компании пользователь должен прочесть и согласиться с обширным списком требований, среди которых есть и затрагивающие правила парковки пункты.

В частности, по договору арендатору запрещается парковка самокатов в горизонтальном состоянии, также запрещается парковка в труднодоступных местах и пристёгивание СМИ к неразрешённым конструкциям. При этом в разделе со штрафами меры ответственности за нарушение данного пункта правил нам найти не удалось.

А пару месяцев назад...

А пару месяцев назад в Пскове ситуация была замечательной. Настолько, насколько вообще может быть благополучной ситуация при условии, что на федеральном уровне статус электросамокатов пока что до конца не закреплён. Когда дело вдруг доходит до столкновений на дорогах (отдадим должное, в Пскове подобное случается крайне редко), одни электросамокаты относят к пешеходам, а другие — к мопедам. Всё зависит от мощности двигателя.

В более крупные города кикшеринговые сервисы пришли несколько раньше. Соответственно, и недопонимания в них тоже начались раньше. Ещё год назад, когда СИМ только начали адаптироваться на псковском рынке, в других городах вместе с новостями о росте кикшерингового рынка обновлялась и криминальная хроника. Между дающими самокаты в аренду компаниями и городскими властями разгорались настоящие «самокатные войны», а в ряде регионов возникали целые сообщества, намеренно портящие электросамокаты.

А вот в Пскове в этом плане пока всё тихо. Как ранее нам сообщили в кикшеринговой компании, вандализмом зачастую занимаются именно те, кто самокатами не пользуется и не понимает, какую важную роль микромобильность играет в транспортной инфраструктуре города. Так что главной болевой точкой рынка электросамокатов Пскова сейчас являются припаркованные как попало «железные кони».

О данной проблеме мы решили сообщить в администрацию города. Начальник контрольного управления администрации Пскова Наталья Симонова рассказала, что псковичи не так часто жалуются на проблемы с электросамокатами. «Жалоб было немного. Думаю, буквально одна или две», — пояснила она.

На данный момент контрольное управление не может привлечь бросающих самокаты граждан к административной ответственности, потому что электросамокат, как мы уже говорили ранее, не является транспортным средством.

«Если электросамокат кинули на зелёную зону, это не приравнивается к парковке автомобиля в зелёной зоне. Что касается нарушения правил благоустройства, там тоже про самокаты ничего не написано», — отметила она.

По словам Натальи Симоновой, для привлечения граждан к административной ответственности в случае нарушений, связанных с парковкой, нужен отдельный нормативно-правовой акт.

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Вопрос о необходимости введения ответственности за неправильную парковку самокатов в России начали обсуждать буквально на днях. В частности, на этой неделе саратовский депутат внёс на рассмотрение регионального парламента законопроект, который предполагает систему штрафов за СИМ, брошенные на газоне, в цветниках, в местах воинских захоронений, в границах памятников и мемориалов, а также на тротуарах шириной менее полутора метров.

Стоит отметить, что, судя по публикациям в СМИ, в Саратове аварии происходят не так редко. Около двух недель назад в Саратове за один день под колёсами самокатов оказались восьмилетний мальчик и 28-летний велосипедист (в Пскове за 5 месяцев 2022 года произошло два ДТП с электросамокатами).

Как видится лично мне, корень данной проблемы кроется в слишком большой свободе действий, которую даёт пользователям сервис. Учитывая, что у предыдущей компании таких проблем не возникало, вполне вероятно, что новая шеринговая компания могла бы принять во внимание их опыт, чтобы не допускать конфликтов между не совсем добросовестными арендаторами и пешеходами и не добавлять проблем «транспорту», который является довольно перспективным участником транспортной инфраструктуры города.