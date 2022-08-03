В России предложили штрафовать за неправильную парковку электросамокатов

11:00, 03 августа 2022, ПАИ

Бросивших электросамокат вне зоны специальной парковки людей необходимо штрафовать, считает депутат Саратовской областной Думы Константин Денисов.

Как пишет газета «Коммерсант», саратовские власти решили озаботиться проблемой упорядочения пользования электросамокатами на улицах города из-за участившихся происшествий с этими средствами передвижения.

За первое правонарушение предлагается ввести штраф от 500 до 1 000 рублей, а вот для злостных нарушителей он будет составлять от двух до пяти тысяч рублей. По мнению представителей прокатных компаний, привлечь к ответственности нарушителей будет сложно.

В настоящее время инициатива только внесена на рассмотрение регионального парламента. Коснётся она не только самокатов, но и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым отнесены велосипеды, гироскутеры и моноколеса.