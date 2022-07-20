Курс доллара опустился ниже 55 рублей

15:17, 19 июля 2022, ПАИ

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 55 рублей впервые с 4 июля, следует из данных торгов.

В 14:45 по московскому времени курс доллара составлял 54,99 рубля.

Отметим, что евро на Московской бирже опустился ниже 56 рублей.