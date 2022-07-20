Курс доллара опустился ниже 55 рублей
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 55 рублей впервые с 4 июля, следует из данных торгов.
В 14:45 по московскому времени курс доллара составлял 54,99 рубля.
Отметим, что евро на Московской бирже опустился ниже 56 рублей.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
20 июля 2022
Виктор Остренко: Благоустройство набережной в Палкино может служить удачным примером совместных действий граждан и власти
20 июля 2022
Новый постоянный житель со сломанным крылом появился в Аистином центре в Гдовском районе