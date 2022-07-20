Ход строительства нового водозабора в микрорайоне Псковкирпич проконтролировал Алексей Севастьянов

17:40, 19 июля 2022, ПАИ

Ход строительства нового водозабора в микрорайоне Псковкирпич проконтролировал депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов. На площадке, где будут располагаться две артезианские скважины, насосная станция и станция водоподготовки, парламентария встретил руководитель подрядной организации Алексей Фёдоров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

По словам генподрядчика, резервная скважина глубиной 91 метр уже готова, основная пробурена на 41 метр, строительство ведётся в графике, даже несмотря на возникшие трудности с геологией участка. «Местами скала попадалась и не поддавалась бурению, - пояснил специалист. – Вот сегодня ребята начали работать с восьми утра и к обеду прошли только 15 см, а бывает и 5 см за полдня. С резервной скважиной было попроще, но тоже долго с ней боролись – 2,5 месяца бурили, хотя по планам на неё отводился месяц».

Алексей Севастьянов поинтересовался, проводился ли анализ воды из пробуренной скважины. «Это очень важно, чтобы избежать в дальнейшем каких-то нюансов по качеству воды и грамотно настроить систему водоочистки и водоподготовки», - подчеркнул депутат.

Руководитель подрядной организации сообщил, что по результатам предварительного анализа проб из резервной скважины все показатели находятся в пределах нормы. «Подана заявка на расширенный анализ, забор выполнен, ждём результатов», - уточнил специалист.

Контракт предусматривает завершение всех производственных работ к концу года, на сроки не повлияют ни удорожание строительства, ни вынужденные корректировки проекта. Дополнительное финансирование из областного бюджета согласовано губернатором.

Алексей Севастьянов напомнил, что проблема водоснабжения микрорайона Псковкирпич, который получает воду из устаревшей заводской скважины, находится в региональной повестке уже 15 лет: «Мы шли к решению достаточно медленно, потребовалось много времени и усилий, но в конце концов правительством региона и администрацией города мы были услышаны. Уверен, сейчас уже ничто не помешает завершить начатое».

Уверенность депутата разделяют и жители микрорайона. «Люди очень ждут чистую воду, - поделилась руководитель детского сада №2, проживающая здесь же, на Псковкирпиче, Наталья Блохина. – Дома давно используем воду из крана только для технических нужд, а для питья и готовки приходится покупать в магазине».

Алексей Севастьянов согласился, что людям пришлось долго ждать, потерпеть осталось совсем немного. «Больше половины работ уже выполнено, вся бюрократическая часть согласована, выделение средств подтверждено – так что скоро в вопросе водоснабжения Псковкирпича будет поставлена точка».

Депутат поделился и другими планами благоустройства микрорайона, который входит в его избирательный округ – в перспективе двух лет на территории футбольного поля, которое частично попало в зону строительства водозабора, должно появиться общественное пространство и площадка для занятий спортом.