Гроб во дворе и траурная музыка для соседей: от мужчины в Орске ушла жена

18:38, 19 июля 2022, ПАИ

Уже несколько недель подряд соседи жильца дома, проживающего на улице Олимпийской в Орске (оренбургская область), жалуются, что вынуждены слушать похоронный марш на всю громкость почти до глубокой ночи, сообщает сайт «Орск. Без формата».



На соседнем участке располагается частная баня и отдыхающие пребывают в шоке от происходящего. В сети публикуют видео, на котором отчетливо слышно похоронный марш Шопена. Добавляет мистики и ужаса и тот факт, что на участке этого дома расположился деревянный гроб.



По словам соседей, разделять музыкальный вкус с мужчиной они вынуждены почти ежедневно с утра и до позднего вечера. Происходит это уже не меньше месяца. Реальная причина такого поведения никому не ясна.



Люди пытались выйти с ним на контакт, но все, что удалось услышать, а точнее, увидеть, это многозначительную улыбку.



Некоторые из недовольных соседей сообщили, что на их просьбы выключить или хотя бы убавить, мужчина вышел с пистолетом, на этом диалог закончился.



Мужчина никак не комментируют свои действия, но апеллирует законом, заявляя, что имеет полное право слушать то, что посчитает нужным.



По словам некоторых соседей, от мужчины-меломана не так давно ушла жена.

Видео: orsk.ru