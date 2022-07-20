Более 569 млн человек в мире заразилось коронавирусом
По состоянию на утро 20 июля в мире зарегистрировано 569 874 687 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.
Жертвами коронавируса стали 6 392 069 человек. Количество выздоровевших – 541 043 452.
Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 91 529 862. В этой стране от коронавируса умерло 1 049 683 человека, выздоровело – 86 861 939.
Россия по абсолютному количеству заражённых находится на девятом месте. Здесь коронавирусом заболели 18 499 044 человека, 17 915 526 пациентов выздоровело, 381 960 – умерло.
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