Михаил Васильев: Одной из задач форума «ВАУ-эффект» является развитие креативных пространств

11:43, 20 июля 2022, ПАИ

Одной из задач форума «ВАУ-эффект» является развитие креативных пространств. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации рассказал председатель ПРОО Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев.

Спикер обратил внимание на то, что в конкурсе сделан акцент больше на культурных и творческих проектах, но одним из разделов являются креативные пространства.

«Когда люди, живущие на территории, хотят что-то сделать, они должны объединиться, а такие пространства зачастую не созданы ни с точки зрения урбанистики, ни с точки зрения административно-хозяйственные каких-то объединений. Такого места нет. Есть Дом культуры, есть администрация. Мы хотели своими проектными офисами или центрами добровольчества зайти туда, но это придаёт свою окраску. Это либо про добровольцев, либо сразу про готовые проекты», — пояснил он

Михаил Васильев добавил, что в общественно-культурные пространства должны приходить какие-то проактивные люди, которые хотят в первую очередь сами в чем-то поучаствовать. Он отметил, что таких людей около 5-7%, и этот «золотой резерв» еще нужно найти.

«Нужно, чтобы люди обсуждали, что они хотят изменить, какие экономические ресурсные потенциалы есть на этой территории. Они должны объединиться, чтобы сделать этот потенциал интересным для внешнего туриста, людей, которые приезжают, или для тех, кто не проактивен и просто будет пользоваться услугами и товарами, которые будут сгенерированы в этом маленьком пространстве. Будь то какие-то креативные вещи или печенюшки, которые бабуля готовит для своего внука», — рассказал спикер.

Он подчеркнул, что необходимо сделать так, чтобы у людей была локальная идентичность. Чтобы они нашли, чем гордиться в своем муниципалитете, и смогли видоизменить пространство вокруг себя и превратить в комфортное место для проживания.

Отметим, проект «Форум молодёжных креативных проектов ВАУ-эффект» реализуется для выявления активной молодёжи и способствует реализации 19 молодёжных проектов, в основе которых стоит продвижение культурного достояния районов.