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Общество

Серия совещаний по проектированию межпоселковых газопроводов прошла в Псковской области

Главы шести районов Псковской области, сельских и городских поселений региона, представители АО «Газпром газораспределение Псков» и подрядчиков провели серию совещаний по проектированию девяти межпоселковых газопроводов в рамках программы развития газоснабжения и газификации субъекта на 2021-2025 годы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ООО «Газпром газораспределение Псков».

Газопроводы позволят газифицировать десять населённых пунктов Псковской области и 12 площадок ООО «Великолукский свиноводческий комплекс».

Участники совещаний обсудили технические аспекты строительства газопроводов и имущественные вопросы, связанные со строительством. По итогам были созданы рабочие группы для оперативного взаимодействия в вопросах проектирования объектов и проведены выезды на места будущих строек.

«Сейчас начинается этап оперативного сотрудничества районной администрации с проектной организацией по вопросу сбора исходных данных для проектирования. Очень важно максимально подготовиться к началу работы», – подчеркнул заместитель исполнительного директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Псков» Игорь Мелузов.

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