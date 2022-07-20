Новый постоянный житель со сломанным крылом появился в Аистином центре в Гдовском районе

14:34, 20 июля 2022, ПАИ

В реабилитационном центре «Дом белого аиста» в Гдовском районе выхаживают птенцов из обрушившегося гнезда.

Как сообщается в группе волонтёрского центра в соцсети «ВКонтакте», 7 июля были привезены два аистёнка из села Ашево Бежаницкого района – Мир и Тоша. В Ашево обрушилось гнездо, которое аисты построили на опиленном дереве десять лет назад, и ещё не летающие аистята упали на землю. Тоша отделался испугом, а вот Мир сломал крыло.

«Юлия Дорофеева, живущая рядом с аистами, забила тревогу, созвонилась с нами и согласилась довезти аистят до Пскова. В этот же день Мир был прооперирован в ветеринарной клинике. Ему здорово повезло, это был операционный день замечательного и талантливого хирурга Павла Синицы», - рассказали в Аистином центре.

Мир сломал самую большую кость крыла – плечевую. Ему диагностировали «перелом левой плечевой кости метафизарный по дистальному эпифизу со смещением». «Перелом сложный, плохой для восстановления, доктор говорит, что вся кость от удара потрескалась. Собрали на спицы», - отметили волонтёры.

Они надеются на восстановление и на то, что птице удастся сохранить крыло. Полноценно летать Мир не будет уже никогда. В отличие от своего собрата он останется жить в центре.