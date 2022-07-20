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Общество

Новый постоянный житель со сломанным крылом появился в Аистином центре в Гдовском районе

Аистёнок Мир в клинике 07.07.2022 г.

В реабилитационном центре «Дом белого аиста» в Гдовском районе выхаживают птенцов из обрушившегося гнезда.

Аистиное гнездо в Ашево Бежаницкого района Псковской области. Фото Юлии Дорофеевой.

Как сообщается в группе волонтёрского центра в соцсети «ВКонтакте», 7 июля были привезены два аистёнка из села Ашево Бежаницкого района – Мир и Тоша. В Ашево обрушилось гнездо, которое аисты построили на опиленном дереве десять лет назад, и ещё не летающие аистята упали на землю. Тоша отделался испугом, а вот Мир сломал крыло.

В Ашево с аистятами, Бежаницкий район Псковской области. Фото Юлии Дорофеевой

«Юлия Дорофеева, живущая рядом с аистами, забила тревогу, созвонилась с нами и согласилась довезти аистят до Пскова. В этот же день Мир был прооперирован в ветеринарной клинике. Ему здорово повезло, это был операционный день замечательного и талантливого хирурга Павла Синицы», - рассказали в Аистином центре.

Мир и Тоша на следующий день после операции в Аистином центре, 08.07.2022 г.

Мир сломал самую большую кость крыла – плечевую. Ему диагностировали «перелом левой плечевой кости метафизарный по дистальному эпифизу со смещением». «Перелом сложный, плохой для восстановления, доктор говорит, что вся кость от удара потрескалась. Собрали на спицы», - отметили волонтёры.

Они надеются на восстановление и на то, что птице удастся сохранить крыло. Полноценно летать Мир не будет уже никогда. В отличие от своего собрата он останется жить в центре.

Аистят привезли в Псков, 07.07.2022 г. Фото Юлии Дорофеевой.

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