Петербургские врачи-репродуктологи проведут бесплатные приёмы в Пскове

15:28, 20 июля 2022, ПАИ

6 августа в женской консультации состоится бесплатный приём ведущих врачей-репродуктологов петербургской клиники «Мать и дитя». Об этом сообщается в группе Псковского перинатального центра в соцсети «ВКонтакте».

Клиника занимается лечением мужского и женского бесплодия, предоставляет программы ЭКО/ИКСИ, в том числе по ОМС, донорские программы, программы суррогатного материнства, программы «онкофертильность», «отсроченное материнство», а также криоконсервацию биологического материала, генетическую диагностику и культивирование в инкубаторе EmbyoScope+.

Приёмы будут вести заместитель главного врача по лечебной работе, врач-репродуктолог, к. м. н., высшая врачебная категория, Сергей Никитин и врач-репродуктолог, к. м. н., вторая врачебная категория, Светлана Паскарь.

Данные приёмы пройдут в рамках отбора пациентов в программы ЭКО по ОМС. Телефон для записи: +7 (8112) 56-92-73; +7 (8112) 56-92-59.