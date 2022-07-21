Выбросившего строительный мусор в контейнеры для ТКО псковича собираются привлечь к ответственности
Водителя «Газели», который выбросил строительный мусор в контейнеры для твердых коммунальных отходов на улице Народной, 12, собираются привлечь к административной ответственности, сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).
19 июля в группе «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте» опубликовали пост с видео, на котором видно, что водитель выгружает из «Газели» мешки со строительным мусором в контейнеры для ТКО.
Сотрудники «Мехуборки» позвонили в управляющую компанию ООО «Комфортное домоуправление» с просьбой отправить дворника освободить контейнеры от «строяка», чтобы можно было вывезти с площадки ТКО, однако получили отказ. «Ставьте камеры и сами ловите тех, кто этот мусор туда загружает. Мы ничего делать не будем!» — заявили в управляющей компании.
«Такое отношение к решению обоюдно возникшей проблемы в следующий раз приведет к тому, что филиал ООО «Экопром» физически не сможет вывезти эти контейнеры из-за их содержимого. От этого в первую очередь пострадают местные жители, а контейнерная площадка превратится в свалку», — отметили в пресс-службе компании.
На данный момент компания готовит документы для привлечения водителя данного автомобиля к административной ответственности.
Напомним, что для вывоза строительных отходов необходимо заключить договор на их вывоз. Сделать это можно, написав на электронную почту ro_pskov@mehuborka.ru или же позвонив по телефону +7 (8112) 20-19-21.
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