Цены на вторичное жильё в России снижаются четвёртый месяц подряд

16:28, 20 июля 2022, ПАИ

В России цены на вторичное жильё снижаются четвёртый месяц подряд, пишет газета «Известия» со ссылкой на директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова.

«Сейчас в сегменте вторичного жилья происходит закономерная коррекция цен, которые за последние пару лет росли значительно выше уровня инфляции и фактически оказались перегретыми. В итоге покупательная способность большей части россиян оказалась ниже установившихся цен на жилье», – отметил он.

Так, в июне средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья больше всего снизилась в Перми – на 1,6 %, в Ростове-на-Дону – на 1,2 %, в Самаре – на 1 %, в Волгограде – на 0,6 %, в Санкт-Петербурге и Казани – на 0,4%, в Москве и Екатеринбурге – 0,2 %.

В остальных крупных городах в июне средняя цена предложения демонстрирует небольшой рост.