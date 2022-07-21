Цены на вторичное жильё в России снижаются четвёртый месяц подряд
В России цены на вторичное жильё снижаются четвёртый месяц подряд, пишет газета «Известия» со ссылкой на директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова.
«Сейчас в сегменте вторичного жилья происходит закономерная коррекция цен, которые за последние пару лет росли значительно выше уровня инфляции и фактически оказались перегретыми. В итоге покупательная способность большей части россиян оказалась ниже установившихся цен на жилье», – отметил он.
Так, в июне средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья больше всего снизилась в Перми – на 1,6 %, в Ростове-на-Дону – на 1,2 %, в Самаре – на 1 %, в Волгограде – на 0,6 %, в Санкт-Петербурге и Казани – на 0,4%, в Москве и Екатеринбурге – 0,2 %.
В остальных крупных городах в июне средняя цена предложения демонстрирует небольшой рост.
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