На вопросы кадастровых инженеров ответят в псковском Росреестре 22 июля
В преддверии профессионального праздника – Дня кадастрового инженера – управление Росреестра по Псковской области проведёт 22 июля горячую линию для кадастровых инженеров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Кадастровые инженеры могут получить консультацию по актуальным вопросам по телефонам управления в Пскове:
- 68-71-31 – с 10:00 до 11:00 на звонки ответит начальник отдела государственной регистрации недвижимости Елена Евтюгина (вопросы по государственному кадастровому учёту и государственной регистрации прав на недвижимое имущество);
- 68-74-67 – с 9:00 до 10:00 главный специалист-эксперт отдела государственного земельного надзора, землеустройства, мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии Валентин Антипов ответит на вопросы по федеральному госнадзору в области геодезии и картографии.
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