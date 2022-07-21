На вопросы кадастровых инженеров ответят в псковском Росреестре 22 июля

16:41, 20 июля 2022, ПАИ

В преддверии профессионального праздника – Дня кадастрового инженера – управление Росреестра по Псковской области проведёт 22 июля горячую линию для кадастровых инженеров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Кадастровые инженеры могут получить консультацию по актуальным вопросам по телефонам управления в Пскове: