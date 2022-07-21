Памятное мероприятие в честь воинов-освободителей Горайского края прошло в деревне Козлово

22:18, 20 июля 2022, ПАИ

Глава Островского района Дмитрий Быстров в рамках рабочей поездки по Горайской волости для традиционных встреч с населением принял участие в памятном мероприятии, посвящённом воинам-освободителям Горайского края от немецко-фашистских оккупантов



Об этом руководитель муниципалитета сообщил на своей странице в социальных сетях.

«По приглашению местных жителей почтили память освободителей района в деревне Козлово Горайской волости. В 1944 году в этих местах шли тяжелые бои. Бойцы Красной армии дрались за каждую пядь родной земли. Сегодня их потомки пришли поклониться подвигу и памяти с портретами фронтовиков-односельчан. Руководитель Островского архива передала представителям патриотической молодежи копии документов, в которых отражены действия подразделений Красной армии по освобождению территории», – написал Дмитрий Быстров.