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Общество

178 жителей Псковской области пострадали от укусов клещей за неделю

С 14 по 20 июля в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратились 178 человек, в том числе 48 детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.

Первый случай присасывания клеща в 2022 году был зарегистрирован 31 марта у пятилетнего ребенка в деревне Капустино Палкинского района (в 2021 году – 3 апреля в Дедовичском районе). По состоянию на 20 июля зарегистрировано 1890 обращений по поводу укусов клещей, в 507 случаях пострадали дети.

Зарегистрировано 3 случая инфекций, переносимых клещами: 2 случая клещевого вирусного энцефалита и 1 – иксодового клещевого боррелиоза. Оба случая энцефалита зарегистрированы у пенсионерок в Псковском и Печорском районах. Укус клеща, зараженного возбудителем боррелиоза, был выявлен у пенсионерки в Псковском районе.

За 6 месяцев вакцинировано и ревакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 2649 человек. Акарицидные обработки проведены на площади 600,5 га. План перевыполнен на 0,08%. На территории летних лагерей обработано 191,75 га, что на 0,9% больше плана. Некоторые территории области, подлежащие акарицидной обработке, обработаны против клещей неоднократно.

С начала сезона в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» исследовано 970 клещей, из них 876 были сняты с пострадавших. 28,3% проверенных насекомых оказались заражены иксодовым клещевым боррелиозом, 0,2% – клещевым вирусным энцефалитом, 2,5% – моноцитарным эрлихиозом человека, 0,14% – гранулоцитарным анаплазмозом человека.

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