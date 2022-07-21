Псковичи могут пройти профилактику COVID-19 препаратом «Эвушелд»

09:52, 21 июля 2022, ПАИ

В Псковской городской поликлинике имеется возможность пройти профилактику COVID-19 препаратом «Эвушелд» (тиксагевимаб + цилгавимаб). Об этом сообщает Telergam-канал медучреждения.

Препарат содержит готовые моноклональные антитела длительного действия, защищающие от всех штаммов COVID-19. Он состоит из двух доз, которые вводятся в один день. Иммунитет против коронавируса при использовании «Эвушелд» формируется минимум на 6 месяцев.

Данный препарат применяется для иммунизации пациентов, имеющих хронические заболевания: сахарный диабет, ожирение, бронхиальную астму, хроническую обструктивную болезнь лёгких, артериальную гипертензию, хроническое заболевание почек; пациентов ревматологического, онкологического профиля, пациентов, получающих цитостатики, и других категорий.

Для решения вопроса по назначению препарата можно обращаться в поликлиники по месту проживания в доврачебно-прививочный кабинет.

По вопросам предварительной записи и за справочной информацией можно обращаться по телефону кол-центра: 299-028 или в приемную главного врача: 53-49-42.