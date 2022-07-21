Жители СЗФО рассказали, что делают, чтобы увеличить доход

11:19, 21 июля 2022, ПАИ

Жители СЗФО рассказали, что делают, чтобы увеличить доход, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе hh.ru.

Меньше 1% опрошенных жителей СЗФО ничего не делают для того, чтобы увеличить свой доход в будущем. 65% ищут новую работу с более высокой зарплатой, ещё 60% осваивают новые навыки, 27% ищут подработку, 13% пытаются добиться повышения на текущей работе, 13% стараются создать пассивный доход за счёт инвестиций.

Если всё же избежать проблем с деньгами не получается, то, как правило, жители СЗФО стараются занять деньги у родственников, друзей или коллег – так поступают 36% опрошенных. Причем по сравнению с прошлым годом доля тех, кто так делает, выросла на 9%. При этом местные жители из-за нехватки денег стали чаще брать займы в микрофинансовых организациях (+2 п.п. до 4%), но реже пользоваться кредитными картами (-20 п.п. до 27%) и чуть реже брать кредиты в банке наличными (до 7,5%).

Из-за проблем с деньгами 62% жителей СЗФО склонны отказываться от путешествий, ещё 60% – от покупки одежды и обуви, 52% – от интересного досуга. 26% готовы пожертвовать платной медициной и лекарствами, 22% отказываются от трат на образование.